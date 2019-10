TS Kirja -klubin vieraat keskustelivat kohtalokkaista ja uutta luovista virheistä

Virheet kaatavat entisiä ja nykyisiä vallankäyttäjiä entistä varmemmin muuttuneessa julkisuudessa. Toisaalta virheiden ja epäonnistumisten sietäminen on edellytys uuden syntymiselle ja luovuudelle ylipäätään.

Lokakuun TS Kirja -klubin vieraina olivat torstaina tietokirjailijat Anna Sorainen ja Lauri Järvilehto.

Sorainen on toimitusjohtaja ja viestinnän ammattilainen, joka on kirjoittanut kriisijohtamisesta tietokirjan Sori (Alma Talent, 2018). Järvilehto on sarjayrittäjä, filosofi ja tietokirjailija, jonka teos Kiitorata (Tammi, 2018) valottaa suomalaista startup-kulttuuria.

Vieraita haastattelivat TS Kirjan tuottaja Jaakko Mikkola ja kirjailija-opettaja Niina Repo. Tilaisuuden juonsi Turun Sanomien lukemiston ja kulttuurin päällikkö Tuomo Karhu.

Tallenne suorana nähdystä keskustelusta julkaistaan myöhemmin tänään torstaina.