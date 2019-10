Kirjallisuuden Nobel-palkinnot Olga Tokarczukille ja Peter Handkelle

Vuoden 2018 kirjallisuuden Nobel-palkinnon saa puolalainen kirjailija Olga Tokarczuk. Hän on saanut aiemmin muun muassa Puolan merkittävimmän kirjallisuuspalkinnon Niken romaanistaan Vaeltajat. Kolme hänen teostaan on suomennettu. Tokarczukia on verrattu Sofi Oksaseen, jota on viime vuosina pidetty yhtenä vahvimmista suomalaisista ehdokkaista.

FACUNDO ARRIZABALAGA Puolalainen Olga Tokarczuk saa vuoden 2018 kirjallisuuden Nobel-palkinnon.

Vuoden 2019 Nobel-palkinnon saa itävaltalainen kirjailija Peter Handke, jonka tuotanto käsittää niin romaaneja, runoja kuin näytelmä- ja elokuvakäsikirjoituksia. Handkeen tunnetuimpiin töihin lukeutuu ohjaaja Wim Wendersin kanssa tehty käsikirjoitus elokuvaan Berliinin taivaan alla. Lukuisia hänen teoksiaan on myös suomennettu.

Ahdisteluskandaalin seurauksena kirjallisuuden Nobel-palkintoa ei jaettu viime vuonna ollenkaan. Siksi tänä vuonna Akatemia jakoi ensimmäisen kerran 118-vuotisen historiansa aikana kaksi Nobelin kirjallisuuspalkintoa yhtä aikaa.

GEORG HOCHMUTH Itävaltalainen Peter Handke saa tämän vuoden kirjallisuuden Nobel-palkinnon.

