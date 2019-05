Suomentaja Kristiina Rikman sai Jarl Helleman -palkinnon

Jarl Hellemann -palkinto on tänä vuonna myönnetty Elizabeth Stroutin teokselle Nimeni on Lucy Barton ja sen kääntäjälle Kristiina Rikmanille. Teos on julkaistu Tammen Keltaisessa kirjastossa.

Palkinnon suuruus on 5 000 euroa, ja sen jakaa Suomen Kirjasäätiö.

Kristiina Rikmanin suomennos säilyttää alkutekstin keveyden tunteen ja jutustelevan sävyn, palkintoperusteissa todetaan.

Kustannusosakeyhtiö Tammen vuonna 2014 perustaman Jarl Hellemann -käännöskirjapalkinnon tarkoituksena on tuoda esiin kirjallisesti korkeatasoisten alkuteosten laadukkaan käännöstyön merkitystä sekä nostaa käännöskirjallisuuden tunnettuutta.