Kritiikkiaiheinen kirjoituskilpailu kannustaa nuoria analysoimaan

Suomen arvostelijain liitto ry järjestää Kritiikin Uutisten 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kritiikkiaiheisen kirjoituskilpailun lukio- ja ammattikouluikäisille, vuosina 2000–2002 syntyneille nuorille.

Kirjoituskilpailun tarkoituksena on saada nuoret tarkastelemaan ja analysoimaan taidetta, perustelemaan näkemyksensä, innostumaan kirjoittamisesta sekä pohtimaan kritiikkiä tekstilajina. Mitä kritiikki oikeastaan on? Millainen on hyvä kritiikki? Mikä on kritiikin ja mainoksen ero?

Kilpailuun osallistutaan kirjoittamalla suomeksi tai ruotsiksi kritiikki vapaavalintaisesta taideteoksesta. Sellainen voi olla esimerkiksi maalaus, veistos, esitys, runo, kirja, elokuva, valokuva, konsertti, musiikkikappale, levy, sarjakuva tai peli. Tekstissä voi myös pohtia laajemmin kritiikin merkitystä.

Kilpailutekstin pituus on 3000–6000 merkkiä välilyönteineen. Kirjoituksella tulee olla otsikko. Tekstin pitää olla kokonaisuudessaan ennen julkaisematon. Kirjoituksen yhteydessä tulee olla mainittuina: kirjoittajan nimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Kilpailuteksti ja kilpailijan tiedot lähetetään yhdessä pdf-tiedostossa 15. maaliskuuta 2019 mennessä osoitteeseen: kilpailu@sarv.fi

Voittaja saa 1 500 euroa, toiseksi sijoittunut 800 euroa ja kolmas 400 euroa. Lisäksi myönnetään 300 euron Otso Kantokorpi -stipendi rohkealle ja omaperäiselle kirjoitukselle.