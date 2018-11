Pirjo-Liisa Niinimäki

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnosta kisaa kuusi teosta, joiden teemat painottuvat vahvasti historiaan sekä siirtomaavaltojen, alkuperäiskansojen ja uskonnollisten yhteisöjen pohdintaan.

Palkinnon saajaksi ovat ehdolla kirjailijat Olli Jalonen, Jari Järvelä, Katja Kettu, Pauliina Rauhala, J. Pekka Mäkelä ja Lars Sund.

Joukon todellinen Finlandia-konkari on hämeenlinnalainen Olli Jalonen, joka on teoksellaan Taivaanpallo (Otava) ehdolla nyt viidettä kertaa. Jalonen on voittanut palkinnon aiemmin vuonna 1990.

Kirjailijoiden konkarikaartiin lukeutuvat myös Jari Järvelä ja Lars Sund, jotka ovat olleet ehdokkaina kahdesti tätä ennen.

Kirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajan valitsee toimittaja ja Turun kirjamessujen ohjelmajohtaja Seppo Puttonen. Voittaja julkistetaan 28. marraskuuta.

Tässä lista ehdokkaista sekä valintaraadin perusteluja:

Olli Jalonen: Taivaanpallo (Otava)

Teos kuljettaa lukijan Saint Helenan saarelta Lontooseen Angus-pojan matkassa 1600-luvun lopussa. Se valottaa emämaa Englannin väkivaltaa synnyttäviä toimia saariyhteisössä.

Anguksen kohtaamat vaarat antavat Taivaanpallolle seikkailuromaanin silauksen, mutta tärkein seikkailu on Anguksen maailmankuvan muutos.

Eloisan notkeasta kerronnasta välittyy näkemisen, ajattelemisen ja oppimisen riemu.

Jari Järvelä: Kosken kahta puolta (Tammi)

Jari Järvelän kaltainen seitsenvuotias lapsi tekeytyy "näkymättömäksi pojaksi" kahden mummonsa ja aikuisten seurassa kuunnellakseen heidän puheitaan sisällissodasta.

Eläytyessään mummojensa kohtaloihin poika antaa pitkään vaietulle menneisyydelle tunnepohjaisen ja sanallisen ilmaisun.

Vuoden 1918 tapahtumien sanallistaminen lapsen kokemuksien kautta jarruttaa sisällissodan synnyttämän taakan siirtämistä sukupolvelta toiselle.

Katja Kettu: Rose on poissa (WSOY)

Kirjeromaanissa aikuinen Lempi pohtii Yhdysvaltain alkuperäiskansan ja suomalaissiirtolaisten suhdetta valtakulttuuriin, mikä paljastaa monenkertaista kulttuurista tukahduttamista ja väkivaltaa.

Kokonaisuutta kannattaa Ketun rikkaasti soiva lumoava kieli.

Pauliina Rauhala: Synninkantajat (Gummerus)

Taisto-papan usko on sääntö- ja lakiuskoa, kun taas pojanpoika Aaronille usko elää musiikissa, kirjoituksessa Tärkeitten Asioitten Vihkoon ja leikeissä mummon kanssa.

Uskonnollisen yhteisön syntienkantajiksi joutuvat lopulta kaikki, raskain paino sälytetään heikoimpien hartioille.

Kertojien luontohavainnot ovat aistivoimaisia ja merkityksistä raskaita.

J. Pekka Mäkelä: Hunan (Like)

Osin lähetystyöntekijä Helvi Södermanin päiväkirjoihin perustuva romaani avaa mukaansatempaavan ja koskettavan näkymän Kiinan–Japanin sotaan.

Romaanista kasvaa monikerroksinen ja -ääninen kulttuurien ja uskontojen vuoropuhelu, jossa henkilöt ruotivat toimintansa perusteita ja oikeutusta.

Lars Sund: Där musiken började / Missä musiikki alkoi (Teos)

Teoksesta piirtyy elämää sykkivä ajankuva pienestä paikkakunnasta. Tapahtumat soljuvat 1960-luvulta 1980-luvulle popmusiikin tahdissa.

Pohdittavaksi nousee taiteellisen lahjakkuuden merkitys, kun tulevan säveltäjän äiti yrittää tukahduttaa poikansa musiikkiharrastuksen.