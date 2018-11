Turussa Spoken Word -kiertueella syyskuussa vieraillut Bruce Dickinson saapuu tammikuussa Helsingin Kulttuuritalolle

Maailman suurimpiin metallibändeihin lukeutuvan Iron Maidenin laulaja Bruce Dickinson saapuu tammikuun 15. päivä Helsingin Kulttuuritaloille, jossa hän esiintyy ”spoken word” -henkisesti tuoreen What Does This Button Do -omaelämäkertansa tiimoilta.

Bruce Dickinson vieraili vastaavassa tilaisuudessa Turun Logomossa 6. syyskuuta.

Esitykseensä Dickinson sisällyttää otteita kirjastaan ja elävöittää tarinoitaan kuvamateriaalilla. Yleisöllä on mahdollisuus esittää hänelle kysymyksiä.

