HS: Poliisi aloitti esitutkinnan Pernosta kertovasta kirjasta

Noora Vallinkosken romaanista Perno Mega City on aloitettu poliisin esitutkinta, kertoo Helsingin Sanomat.

Turkulaisesta lähiöstä kertova romaani kuvaa asukkaiden elämää köyhyyden ja syrjäytymisen kourissa. Helsingin Sanomien mukaan jotkut ovat tunnistaneet itsensä romaanista. Esitutkinnan aiheena on yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen. Tutkinta on Jyväskylän poliisilla, sillä kustantajan kotipaikka on Jyväskylä.

Kirjailija itse toteaa lehdelle, että kirjan hahmot ja tarinat perustuvat hänen omiin muistikuviinsa pienenä lapsena Pernossa. Hänen mukaansa hahmot ovat stereotyyppisiä ja voisivat olla muista lähiöistä Turussa tai muualla Suomessa.

