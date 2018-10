Kustavin Volter Kilpi -kirjallisuusviikoille myös ruotsinkielistä ohjelmaa

Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikkoa järjestävä Kustavin kirjallisuusyhdistys on mukana Svenska kulturfondenin Hallå!-ohjelmassa hankkeellaan Kaksikielinen Kustavi/ Tvåspråkig Gustavs. Hanke nostaa esiin Kustavin kaksikielisen menneisyyden ja tuo ruotsin kielen osaksi Volter Kilpi -kirjallisuusfestivaalin ohjelmaa vuosina 2019–2021.

Kaksikielinen Kustavi -hankkeen tähtäimenä on suomenkielisen kotimaisen kirjallisuuden tunnettavuuden edistäminen ruotsinkielisten suomalaisten keskuudessa ja kirjallisuustapahtuman saavutettavuuden parantaminen. Tavoitteena on lisäksi tutustuttaa paikallisia oman kunnan historiaan sekä tarjota vieraspaikkakuntalaisille ja turisteille uusia näkökulmia Kustaviin. Samalla tulevat tutuiksi monet ruotsinkieliset ilmaisut, joita Kustavin murteeseen on jäänyt.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Volter Kilpi -viikolla tuodaan kolmen vuoden ajan esiin Kustavin suomen- ja ruotsinkielistä historiaa sekä saaristolaisuutta kummallakin kotimaisella kielellä luentojen, kaksikielisten teatteriesitysten ja retkien myötä.

Kaksikielinen Kustavi -hankkeen taiteellisen ohjelman ytimessä on Volter Kilven ruotsiksi käännetty tuotanto sekä saaristoteema.

Hallå! on Svenska kulturfondenin neljäs strateginen ohjelma. Hallå!-ohjelmalla rahoitetaan projekteja, jotka edistävät kielitaitoa ruotsiksi ja suomeksi, lisäävät kieliryhmien välistä yhteisymmärrystä sekä painottavat kielitaitoa menestystekijänä.