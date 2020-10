Tissuttelua?

"... Anderssonia vaivasi alkoholismi, joka tosin sivusta näyttää tissuttelulta." Häh? En tunne Anderssonin alkoholiongelmaa tai sitä, millaisen kuvan elokuva siitä antaa, mutta lausunto on hämmmästyttävä. Onko siis niin, ettei niin haittaa, jos vaikka juokin usein, joka päivä tai jatkuvasti, kunhan ei ota kaatokännejä? Vai millaista se on se OIKEA alkoholismi arvostelijan mielestä?



On tainnut mennä ohi iso osa alkoholivalistusta, jollei ole tietoa siitä, että alkoholi on haitallista jo melko pieninäkin määrinä nautittuna, että riippuvuus voi olla vahva vaikka kaatokänneilyä ei esiintyisikään, ja että pikku siemailukin aiheuttaa helposti riippuvuutta. Jatkuvalla alkoholinkäytöllä on jopa pahempi vaikutus maksaan kuin harvemmalla humaltumisella.



Siihen en ota kantaa, onko paikallaan tuoda alkoholismin teemaa esiin elokuvassa vai ei, mutta hieman yllättää, että jatkuvaakin juomista yhä tänä päivänä vähätellään.

