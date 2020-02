Joulupäivänä ensi-iltansa saanut Disneyn animaatioelokuva Frozen 2 on tähän mennessä kerännyt Suomessa jo 501 334 katsojaa.

Elokuva on nyt noussut kaikkien aikojen katsotuimmaksi animaatioelokuvaksi Suomessa. Aiemmin ennätystä piti hallussaan Disneyn vuoden 1994 animaatioklassikko Leijonakuningas 486 000 katsojalla.

Elokuvan arvio kansainvälisessä elokuvatietokanta IMDb:ssa on vain hieman edeltäjäänsä kehnompi, 7,2. Katsojat ovat arvioineet alkuperäisen, vuonna 2013 ensi-iltansa saaneen Frozen-elokuvan arvioksi 7,5 tähteä kymmenestä.

Elokuvan arvioitu budjetti on noin 150 miljoonaa dollaria. Ensi-iltaviikonloppunsa aikana se tuotti lipputuloja vain Yhdysvalloissa 130 miljoonan dollarin edestä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Frozen 2 on ehdolla Oscar-gaalassa ensi viikonloppuna elokuvan kappaleesta Into the Unknown (Tuntemattomaan).

Elokuvan päärooleissa kuullaan muun muassa Hollywood-tähti Kristen Belliä sekä Wicked-musikaalista tuttua Idina Menzeliä. Suomeksi puhutussa elokuvassa Annan ja Elsan tarinaa tulkitsevat muun muassa Saara Aalto ja Katja Sirkiä.