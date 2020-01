Jatkuuko Joaquin Phoenixin voittoputki? – Joker kahmi eniten Oscar-ehdokkuuksia

Elokuvat

Oscar-ehdokkaat

Paras elokuva

Le Mans 66 – täydellä teholla, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Pikku naisia, Marriage Story, Taistelulähetit – 1917, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite

Paras naissivuosa

Kathy Bates (Richard Jewell), Laura Dern (Marriage Story), Scarlett Johansson (Jojo Rabbit), Florence Pugh (Pikku naisia), Margot Robbie (Bombshell)

Paras miessivuosa

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood), Anthony Hopkins (Kaksi paavia), Al Pacino (The Irishman), Joe Pesci (The Irishman), Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood)

Paras naispääosa

Cynthia Erivo (Harriet, Scarlett Johansson (Marriage Story), Saoirse Ronan (Pikku naisia), Charlize Theron (Bombshell), Renée Zellweger (Judy)

Paras miespääosa

Antonio Banderas (Kärsimys ja kunnia), Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story), Joaquin Phoenix (Joker), Jonathan Pryce (Kaksi paavia)

Paras animaatioelokuva

How to Train Your Dragon: The Hidden World, I Lost My Body, Klaus, Missing Link, Toy Story 4

Kuvaus

The Irishman, Joker, The Lighthouse, Taistelulähetit – 1917, Once Upon a Time in Hollywood

Puvustus

The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Pikku naisia, Once Upon a Time in Hollywood

Ohjaus

The Irishman (Martin Scorsese), Joker (Todd Phillips), Taistelulähetit – 1917 (Sam Mendes), Once Upon a Time in Hollywood (Quentin Tarantino), Parasite (Bong Joon Ho)

Paras dokumenttielokuva

American Factory, The Cave, The Edge of Democracy, For Sama, Honeyland

Lyhytdokumentti

In the Absence, Learning to Skateboard in a Warzone, Life Overtakes Me, St. Louis Superman, Walk Run Cha-Cha

Leikkaus

Le Mans 66 – täydellä teholla, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Parasite

Paras vieraskielinen elokuva

Corpus Christi (Puola), Honeyland (Makedonia), Les Misérables (Ranska), Kärsimys ja kunnia (Espanja), Parasite (Etelä-Korea)

Maskeeraus

The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Pikku naisia, Once Upon a Time in Hollywood

Paras musiikki

Joker, Pikku naisia, Marriage Story, Taistelulähetit – 1917, Star Wars: The Rise of Skywalker

Paras kappale

I Can’t Let You Throw Yourself Away (Toystory 4), I’m Gonna Love Me Again (Rocketman), I’m Standing With You (Breakthrough), Into the Unknown (Frozen 2), Stand Up (Harriet)

Tuotantosuunnittelu

The Irishman, Jojo Rabbit, Taistelulähetit – 1917, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite

Lyhyt animaatioelokuva

Dcera (Daughter), Hair Love, Kitbull, Memorable, Sister

Lyhytelokuva

Brotherhood (Meryam Joobeur), Nefta Football Club (Yves Piat), The Neighbors' Window (Marshall Curry), Saria (Bryan Buckley), A Sister (Delphine Girard)

Äänen leikkaus

Le Mans 66 – täydellä teholla, Joker, Taistelulähetit – 1917, Once Upon a Time in Hollywood, Star Wars: The Rise of Skywalker

Äänen miksaus

Ad Astra, Le Mans 66 - täydellä teholla, Joker, Taistelulähetit – 1917, Once Upon a Time in Hollywood

Visuaaliset efektit

Avengers Endgame, The Irishman, Taistelulähetit – 1917, Leijonakuningas, Star Wars: The Rise of Skywalker

Sovitettu käsikirjoitus

The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Pikku naisia, Kaksi paavia

Alkuperäinen käsikirjoitus

Knives Out, Marriage Story, Taistelulähetit – 1917, Once Upon a Time in Hollywood, Parasite