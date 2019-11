Synkkääkin synkempi yö laskeutuu Logomon ylle – Night Visions -festivaali palaa Turkuun

Pohjoismaiden suurin fantasia-, kauhu-, scifi- ja toimintaelokuviin keskittyvä elokuvafestivaali Night Visions International Film Festival levittäytyy jälleen Logomon valkokankaille. Kino-salissa 29.–30. marraskuuta järjestettävän Night Visions Turku -tapahtuman ohjelmistoon on valikoitu kuusi elokuvaa, jotka edustavat kattavasti festivaalin suosikkilajityyppejä. Mukana on 23. toimintavuottaan juhlistavan Helsingin Night Visions -festivaalin tapaan sekä kansainvälisesti kohutuimpia uutuuselokuvia että harvoin valkokankaalla nähtyjä klassikoita.

Fiktiouutuuksissa painotetaan sekä kauhua että scifiä. Sundancen elokuvajuhlilla alkuvuodesta debytoinut ja Helsingissä huhtikuun Night Visions -festivaalin katsotuimmaksi elokuvaksi kohonnut Lee Croninin The Hole In The Ground (Irlanti 2019) saa ensiesityksensä Turussa. Vuoden pelottavimmaksi valkokangaskokemukseksi luonnehditussa elokuvassa on poikkeuksellista suomalaisväriä, näkyvimpänä Kati Outisen kaikkien aikojen ensimmäinen kauhurooli.

Genre-elokuvan kuumimpiin ohjaajalupauksiin lukeutuvan Chelsea Stardustin Satanic Panic (USA 2019) sekoittaa kauhuelementtejä suvereenisti hurmeiseen komediaan. Joe Begosin modernin trippaileva vampyyritulkinta Bliss (USA 2019) ammentaa Abel Ferraran urbaaneista painajaisista ja Gaspar Noén trippivisioista ollen samalla verinen, eroottinen ja nostalginen kaiku grindhouse-elokuvien kultaisilta vuosilta.

Tieteiselokuvan kohutuimmista uutuuksista ohjelmistossa nähdään englanninkielinen mutta ranskalaisvoimin toteutettu Blood Machines (Ranska 2019). Kyberfeministisen tuhospektaakkelin runsaasta musiikista vastaa synthwave-artisti Carpenter Brut.

Klassikkovalikoimassa kumarretaan 1980-luvun genre-elokuvavalioille. Ohjaaja Jack Sholderin tuotannosta nähdään Painajainen Elm Streetillä 2: Freddyn Kosto (Yhdysvallat 1985). Maailman voimakkaimmin homoseksuaaliseksi kauhuelokuvaksi luonnehdittu elokuva esitetään alkuperäiseltä 35 mm:n filmikopiolta suomen- ja ruotsinkielisellä tekstityksellä.

Sergio Martinon toimintaseikkailua 2019 – After The Fall Of New York (Italia 1983) taas pidetään yhtenä italoscifin kaikkien aikojen merkkipaaluista. Nimensä mukaisesti vuoden 2019 dystopiamaailmaan sijoittuva elokuva onkin varsinainen postapokalyptisen scifin seisova pöytä.