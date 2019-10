Elina Talvensaaren Neiti Aika kilpailee dokumenttielokuvien suurtapahtumassa Amsterdamissa

Elina Talvensaaren dokumenttielokuva Neiti Aika on valittu IDFA-festivaalin kilpasarjaan. Amsterdamissa 20.11.–1.12. järjestettävä dokumenttielokuvafestivaali on alansa suurin tapahtuma.

Neiti Aika -elokuvassa Talvensaari tutustuu uuden kotinsa entiseen asukkaaseen, vanhaan naiseen, joka menehtyi yksin ilman omaisia. Kaikki naisen irtaimisto siirtyi asunnon mukana Talvensaarelle. Elokuvan on kuvannut Joonas Pulkkanen. Neiti Aika saa Suomessa ensi-iltansa alkuvuodesta 2020.

Suomalaisedustus IDFA-tapahtumassa on muutenkin huomattava tänä vuonna. Lapsille ja nuorille suunnattujen elokuvien Kids & Docs -kilpailussa on mukana Petteri Saarion lyhytdokumentti Talvinen järvi. IDFA:n tämänvuotinen kunniavieras, chileläinen elokuvantekijä Patricio Guzmán on valinnut Top 10 -sarjaansa Pia Andellin elokuvan Hetket jotka jäivät. Lisäksi festivaalilla esitetään kaksi elokuvaa, joissa Suomi on vähemmistöyhteistuotantomaa.

Festivaalin ammattilaispuolella Forumissa on mukana Wacky Tie Filmsin hanke Pilvet (Clouds), jota pitchataan rahoittajille ja ostajille.