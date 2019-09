Lapsi sylkee, potkii ja raivoaa, eivätkä aikuiset voi mitään – lastensuojelu tyrii Nora Fingscheidtin elokuvassa, mutta tekijöille filmi on tuonut kunniaa

Villistä ja vihaisesta tytöstä kertova System crasher on muutamassa kuukaudessa kerännyt yli jo 20 palkintoa kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla. Saksan Oscar-ehdokas Nora Fingscheidt pokkasi perjantaina Helsingissä kansainvälisen käsikirjoittajapalkinnon. Rakkaimmat festivaalimuistot ohjaajalla on kuitenkin Sodankylän "filkkareilta". Siellä hän on nukkunut teltassa ja nauttinut Suomen kesästä.