Brittiläinen ohjaaja Phil Mulloy vierailee Turku Animated Film Festivalilla

Suomen suurin animaatiotapahtuma Turku Animated Film Festival järjestetään neljännen kerran elokuussa. Tällöin Turussa voi nautiskella sadoista lyhytanimaatioista, lukuisista ulkoilmanäytöksistä ja installaatioista sekä laatuoluiden ja lyhytanimaation yhdistelmästä.

TAFFin tunnetuimpana vieraana on brittiläinen animaatio-ohjaaja Phil Mulloy, joka toimii festivaalilla kansainvälisen kilpailun tuomariston jäsenenä. Ihmisluonnon pimeämpiä puolia satiirisesti teoksissaan käsittelevän Mulloyn ohjauksia nähdään Turussa kahdessa näytöksessä. Festivaalilla esitetään myös yksi ohjaajan merkittävimmistä töistä eli lyhytelokuvien trilogia Intolerance.

Tänä vuonna festivaali laajenee Manillan korttelin teatterisaleista myös sisäpihalle. Viikonloppuna on luvassa ulkoilmanäytöksiä, kuten latvialaisen Gints Zilbalodisin pitkä elokuva Away sekä virolainen agenttikomedia Frank & Wendy.

Kilpasarjojen lisäksi ohjelmistossa nähdään muun muassa kiinalaista ja portugalilaista nykyanimaatiota ja Pride-näytöksiä.

Vuoden kotimaisena retrospektiivinä nähdään sarja Niina Suomisen ohjauksia. Suomisen töitä yhdistää perinteisten käsityöpainotteisten animaatiotekniikoiden hyödyntäminen mediataiteen ilmaisukeinoina. TAFFissa on tänä vuonna esillä myös kolme installaatiota.

Lauantai- ja sunnuntaiaamupäivät on festivaalilla pyhitetty perheille. Näytöksissä on TAFF Junior -kilpailuelokuvia sekä festivaalin pienille kävijöille järjestetään tiettävästi Suomen ensimmäinen lasten drive in -ulkoilmanäytös. Lauantain perhepäivän kruunaa klassikkoelokuva Naapurini Totoron iltapäivänäytös Manillan sisäpihalla.

Turku Animated Film Festival ja TAFF Junior Turussa 21.–25. elokuuta.

