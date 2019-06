Suurtuotanto Peacemaker kuvataan Turun seudulla syksyllä 2019

MRP Matila Röhr Productions -yhtiön ja Ylen Peacemaker-suurtuotanto kuvataan Turun seudulla syksyllä 2019.

Peacemaker on kymmenosainen poliittinen draamasarja rauhanneuvottelujen maailmasta, kansainvälisestä asekaupasta ja valtaapitävien suhteista.

Suomessa sarjan kaavaillaan tulevan nähtäväksi loppusyksyllä 2020.

– Meillä on ollut hyvää yhteistyötä MRP Matila Röhr Productionsin ja tuottaja Johanna Enäsuon kanssa jo aiemmin, kun Enäsuo toi upean meksikolaisen Bayoneta-elokuvan kuvaukset Turun seudulle, kertoo elokuvakomissaari Teija Raninen Länsi-Suomen elokuvakomissiolta, joka toimii osana Turku Business Regionia.

Elokuvakomissio tukee sarjan kuvauksia seudulla.

Sarjan pääosissa nähdään kaksi suomalaista eturivin näyttelijää Irina Björklund ja Mikko Nousiainen sekä muun muassa ruotsalaisista tv-sarjoista tutut Louise Peterhoff ja Kardo Razzazi. Tuorein kiinnitys on palkittu saksalainen näyttelijä Richard Sammel, joka tunnetaan rooleistaan muun muassa Quentin Tarantinon elokuvassa Armottomat paskiaiset sekä elokuvista 3 Days to Kill, Casino Royale sekä Guillermo del Toron ja Chuck Hoganin luomasta draamasarjasta The Strain.

– Peacemaker on yksi tähänastisen urani kohokohtia. Peacemaker näyttää meille modernin yhteiskuntamme shakespearelaisen ulottuvuuden, jossa ihmisten pyrkimykset muuttavat mahdolliset ratkaisut usein verilöylyiksi ja vievät perheet joukkohautoihin. Toisaalta löytyy ratkaisuja tilanteissa, joissa kaikki on vaikuttanut mahdottomalta, Richard Sammel sanoo.

Sarjan muissa merkittävissä rooleissa nähdään näyttelijöitä muun muassa Turkista, Irakista, Ranskasta, Espanjasta ja Iso-Britanniasta.