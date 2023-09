Kirjailija, filosofi ja kääntäjä Torsti Lehtinen on kuollut

Torsti Lehtinen on kuollut 16. syyskuuta Helsingissä. Niin kirjailijana, filosofina kuin kääntäjänä tunnettu Lehtinen oli kuollessaan 81-vuotias. Asiasta ensimmäisenä kertoi Helsingin Sanomat.

Lehtisestä oli moneksi. Häneltä sujuivat niin romaanit, esseet, näytelmät kuin vaikkapa aforismit. Lisäksi hän suomensi tanskasta, ruotsista ja englannista. Kirjailijan, filosofin ja kääntäjän töidensä lisäksi Lehtinen ehti työskennellä kymmenissä ammateissa, muun muassa laivan kansimiehenä.

Karu lapsuus Kalliossa ja kiinnostus kristinuskoon näkyivät hänen tuotannossaan aina esikoisromaanista Kun päättyy Pitkäsilta (1982) aforismikokoelmaan Matissen kappeli (2020).

– Koska olen elänyt lapsuuteni Kallion kovilla kulmilla, minulla on eräänlainen moraalinen paatos. Itse tekstiin sitä ei tietenkään saa laskea, sillä julistaminen on varmin tapa pilata kirja. Tunnistan joka tapauksessa itsessäni vimman asettua dostojevskilaisten kellariloukkoihmisten puolelle (...) Dostojevskin romaaneissahan juuri juopporetkut, huorat ja kuritushuonevangit sanovat kaikkein viisaimmat ajatukset. Koska olen itsekin syntynyt keskelle laitapuolen näkökulmaa, olen aina halunnut muistuttaa siitä, että sekin on kuulemisen arvoinen, Lehtinen kertoi parikymmentä vuotta sitten Turun Sanomien haastattelussa. (TS 4.10.2003)