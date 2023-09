PMMP:lle toinen konsertti Olympiastadionille

PMMP palaa lavalle ensi kesänä. Yhtye kertoi maanantaina konsertoivansa Helsingin Olympiastadionilla lauantaina 24. elokuuta. Ennakkolippujen kysyntä oli niin suurta, että Olympiastadionille järjestetään lisäkonsertti perjantaina 23. elokuuta.

Hiteistään, kuten Rusketusraidat, Lautturi, Joutsenet, Oo siellä jossain mun, Joku raja, Kesäkaverit ja Matkalaulu, tunnettu yhtye lopetti toimintansa kahteen loppuunmyytyyn Jäähallikeikkaan kymmenen vuotta sitten.

Vuonna 2003 perustettu PMMP on palkittu yhdeksällä Emma-palkinnolla, ja se on julkaissut vuosien aikana yhteensä seitsemän albumia, joita on myyty satoja tuhansia kappaleita. PMMP oli tunnettu hittiensä lisäksi energisistä keikoistaan, jotka olivat loppuunmyytyjä kiertue toisensa jälkeen.