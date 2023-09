The Rolling Stones julkaisee uuden albumin lokakuussa – Angry-single tuli jo ilmoille

Legendaarinen rock-yhtye The Rolling Stones on julkaissut uuden Angry-nimisen singlen. Kappaleen ensisoiton yhteydessä pidetyssä tiedotustilaisuudessa Lontoon Hackneyssa yhtyeen jäsenet Mick Jagger, Keith Richards ja Ronnie Wood paljastivat, että myös uusi albumi, Hackney Diamonds, julkaistaan 20. lokakuuta.

Bändin edellinen albumi, A Bigger Bang, ilmestyi 2005. Rollarit ovat tiputelleet vihjeitä tulevasta elokuun lopusta asti. Lontoon katujen sähköpylväisiin on muun muassa ilmestynyt bändin tunnettua kielilogoa, ja Euroopan suurimmissa kaupungeissa logo on ollut heijastettuna ikonisilla ja keskeisillä paikoilla. Yhtyeen nettisivutkin ovat ehtineet kaatua jo useampaan otteeseen fanien uteliaisuuden myötä.

Hackney Diamonds -albumilla on 12 kappaletta ja sitä on ollut tuottamassa Grammy-palkittu jenkkituottaja Andrew Wyatt (Post Malone, Iggy Pop, Elton John). Albumia on nauhoitettu eri puolilla maailma kuten Henson Recording -studiolla Los Angelesissa, Lontoon Metropolis-studioilla, Bahamalla sijaitsevalla Sanctuary-studiolla ja New Yorkin Electric Lady -studiolla.

Rollarit eivät näytä hidastumisen merkkejä, vaikka Jagger on saavuttanut jo 80 vuoden iän ja Richards täyttää saman verran joulukuussa. Wood on tällä hetkellä 76-vuotias. Bändi kiersi Euroopassa kesällä 2022 juhlistamalla 60-vuotista taivaltaan. Bändin pitkäaikainen rumpali Charlie Watts menehtyi elokuussa 2021 kahdeksankymmenen vuoden iässä.