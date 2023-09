Suomen Musiikkikustantajien 10-vuotisjuhlagaala palkitsi alan parhaimmistoa perjantaina. Palkintoja jaettiin yhteensä kuudessa eri kategoriassa. Vuoden vientiteko -pystin pokkasi Käärijä, joka palkittiin ennennäkemättömästä kansainvälisestä menestyksestä kuluneena vuonna.

Artistin jättihitti Cha Cha Cha otti voiton myös Vuoden Biisi -kategoriassa. Kappale on ollut Spotifyn ykkönen kuudessa eri maassa, mennyt viiden kärkeen 18 eri maassa ja Top 50 -listalle 28 eri maassa. Cha Cha Cha teki historiaa myös lyömällä Suomen päiväkohtaisen striimiennätyksen Spotifyssa yli 469 600 striimillä. Cha Cha Cha:lla on tällä hetkellä yli 100 miljoonaa maailmanlaajuista striimiä Spotifyssa, 140 miljoonaa Youtubessa ja 928 miljoonaa TikTokissa. Raadin mukaan kappale on tehnyt suomalaisen musiikin historiaa ollen maailmanlaajuisesti eniten striimattu suomenkielinen kappale.

KUUMAA-yhtyeen Johannes Brotherukselle myönnettiin Vuoden läpimurto- ja Vuoden kevyen musiikin tekijä -palkinnot. Brotherus on kirjoittanut biisejä muun muassa Tuure Kilpeläiselle, Antti Ketoselle, Ville Veikalle ja Einille.

Vuoden genrevapaa -kategoriassa voiton vei Kaiken takana on Bämä -liike, jonka takana on 11 naisartistia, joiden yhteistyön tuloksena syntyi Kaiken takana on Bämä -kappale. Kappaleen kaikki tulot ohjataan Särö-organisaatiolle, joka tarjoaa tytöille ja naisille sekä trans- ja muunsukupuolisille ihmisille mahdollisuuksia toteuttaa itseään musiikin keinoin.

Vuoden taidemusiikin säveltäjä -kategoriassa suurimuotoisten teosten osalta palkittiin Outi Tarkiainen teoksesta Milky Ways – Concerto for English Horn and Orchestra. Pienimuotoisten teosten osalta voiton vei Tiina Myllärinen teoksesta (Bad) Dreams come true jousikvartetille (2022).

Palkintogaalan yhteydessä luovutettiin myös tekijä- ja kustantajajärjestöjen yhteinen Vuoden raportoija –palkinto, joka ojennettiin Antti Ahopelto & Etiketti -yhtyeelle. Kyseinen tunnustus myönnetään ansiokkaasta toiminnasta elävän musiikin saralla.

Nuoren tekijän stipendi ojennettiin tuottaja ja lauluntekijä Wille Mannilalle, joka kiinnitettiin HMC Publishingille vain 18-vuotiaana. Mannilan kappaleita ovat esittäneet muun muassa Antti Tuisku, Isac Elliot, Ahti, Costi, Överi, DAVI ja LEWI & Tippa.

Kunniapalkinnolla palkittiin laulaja-lauluntekijä ja tuottaja Teemu Brunila. Turkulaisen The Crash -yhtyeen perustajana ja johtohahmona tunnettu Brunila on tehnyt pitkäjänteistä työtä matkalla Suomen kansainvälisesti menestyneimmäksi pop-musiikin tekijäksi. Hänen kirjoittamiaan kappaleita on kuunneltu yli 5 miljardia kertaa eri streaming-palveluissa. Hän on kirjoittanut kappaleita muun muassa Tiestolle, Jason Derulolle, JP Cooperille ja monille muille globaalin tason sekä eturivin kotimaisille artisteille.

Ehdokkaat valitsivat yhdistyksen jäsenet ja voittajista päättivät kutsuraadit. Poikkeuksena olivat Nuoren tekijän stipendi, Kunniapalkinto sekä Vuoden vientiteko - ja Vuoden läpimurto -palkinnot, joista päätti yhdistyksen hallitus.