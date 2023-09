Näe nämä näyttelyt viikonloppuna: Kittilän hurjat Edvard Munchin kyydissä, rakas veli ja lohdulliset piilopaikat

Hämärän tanssit

Lapissa asuva taiteilijapari Raisa Raekallio (s. 1978, Kittilä) ja Misha del Val (s. 1979, Bilbao) on työskennellyt yhdessä vuodesta 2013 alkaen. Kaksikko improvisoi maalauksia, joissa kohtaavat lämpö ja hurjuus, Edvard Munchin ja Kalervo Palsan perintö, hämärä huumori ja lentävät rakastavaiset. Syvä luonnolle omistautuminen läpäisee vahvan ekspressiiviset teokset, joiden tilanteet jäävät selittämättömiksi.

Raisa Raekallio & Misha del Val: Two Fools to Eudaimonia. Makasiini Contemporary, Tuomiokirkonkatu 6. Avoinna 10.9. asti ti–pe 11–18, la–su 12–16.

Taiteilijan vastuu

Brittiläissyntyisellä Iona Roisinilla (s. 1989) on autistinen veli. Roisin suunnitteli vuosia videoteosta, jossa käsittelisi itsensä ja veljen välistä suhdetta, mutta valta-asetelma arvelutti. Lopulta Roisin toteutti teoksen, jossa hän paitsi avaa sisarussuhdetta myös pohtii taiteen tekemisen etiikkaa. People assume I'm an only child (Minua luullaan ainoaksi lapseksi, 2017) oli hänen lopputyönsä Taideyliopiston Kuvataidekatemiaan. WAMx:n Hop to Hope -sarjan näyttelyssä nähdään myös videoteos Rain Poem (Saderuno, 2017), joka pohtii teini-iän muistojen aitoutta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Hope to Hope: Iona Roisin. WAMx, Itäinen Rantakatu 38. Avoinna 3.9. asti ti–su 10–18.

Piilo- ja leikkipaikkoja

Maija Ojanen (s. 1981) piirtää lähiluonnosta löytyviä ja päänsisäisiä rakennelmia. Väreillä herkuttelevat puuvärityöt ja vesivärimaalaukset kasvavat huteria ja oudon lohdullisia majoja sekä kätköpaikkaja. Mustavalkeiden teosten mielenmaisema on tummempi.

Projektitilassa hehkuu pinkki ja pastellisävyinen teininostalgia, kun taiteilijakollektiivi Ao3@3am käsittelee aikuistumista populaarikulttuurin keskellä.

Maija Ojanen: Rakkennelma. Ao3@3am: Internet does [not] connect. B-galleria, Aninkaistenkatu 5. Avoinna 3.9. asti ti–pe 12–18, la–su 12–16.