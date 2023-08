Näe nämä näyttelyt juuri nyt: Sasha Huberin niittimuotokuvien viimeinen viikonloppu, uskomattomat osterit ja Luostarinmäen sokerikattoinen talo

Vapauden räätäli

Turun taidemuseon näyttelyt ovat esillä viimeistä viikonloppua. Pääsaleihin levittäytyvä Sasha Huberin (s. 1975) You name it lukeutuu kesän tärkeimpiin käsitellessään kolonialismin ja rasismin historian vaikutuksia. Vastarinta ja korjaavat teot ovat oleellinen osa Huberin kokonaisvaltaista näyttelyä, joka kysyy ketä muistamme ja miksi. Nidotut muotokuvat näyttävät haarniskalta, mutta niitit tuovat mieleen myös ompeleet.

Turun taidemuseossa 27.8. asti: Sasha Huber: You name it. Studiossa Essi Kuokkanen: Underbelly. Pimiössä Sophia Al-Maria: Beast Type Song. Avoinna ti–pe 11–19, la–su 11–17.

Tarrautumisen taiturit

Osterit ja liaanit näyttäytyvät veistoksellisina ja virittävät suuria kysymyksiä Harriina Räinän ja Pedro Hurpian näyttelyssä. Vapaana kasvava osteri valitsee kasvualustan, kiinnittyy ja pysyy paikallaan koko elinikänsä. Osteririutat ehkäisevät eroosiota ja puhdistavat merivettä. Kaupallinen kasvatus estää osterien kiinnittymisen ja rikkaan ekosysteemin syntymisen.

Pedro Hurpia & Harriina Räinä: Clutch (Ote). Titanik, Itäinen Rantakatu 8. Avoinna 10.9. asti ti–pe 12–18, la–su 12–16.

Villaa ja vahamaalauksia

Ida Tomminen (s. 1999) esittäytyi Amos Rexin Generation 2023 -näyttelyssä ryijyinstallaatiolla Botanical Excellence, 2022. Tommisen ensimmäisen yksityisnäyttelyn lähtökohtana on talo, jonka hahmoa taiteilija varioi työstäen niin villaa, vahaa kuin sokeria. Pisteenä i:n päällä hehkuu installaatio Aihe.

Luostarinmäen tiilirakennus on yksi tyhjistä tiloista, jotka Turun kaupunki tarjosi kulttuurikäyttöön. Kahdessadas talo ottaa välitilan mainiosti haltuun nykytaideprojekteilla, joista Tommisen näyttely on viimeinen.

Kahdessadas talo: Ida Tomminen. Vartiovuorenkatu 2, Luostarinmäen museokorttelin vanha tiilirakennus, sisäänkäynti kahvilan vierestä. Avoinna 30.8. asti päivittäin klo 10–18.

Heli Peltoniemi