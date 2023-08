Musiikkispektaakkeli Edith Piafin elämästä Turkuun – show nähdään ensimmäisen kerran Suomessa

Ranskalainen Piaf! The Show -musiikkispektaakkeli saapuu joulukuussa ensimmäistä kertaa Suomeen. Show nähdään Turun Logomossa maanantaina 4. joulukuuta ja Helsingin musiikkitalossa päivää aiemmin.

Gil Marsallan ohjaama esitys on kunnianosoitus Ranskan kaikkien aikojen arvostetuimmalle laulajalle Edith Piafille, ja se kertoo Pariisin varpusen elämäntarinan hänen laulujensa kautta.

Piafin kuolemasta tulee tänä syksynä kuluneeksi 60 vuotta. Tragedioiden ja intohimoisten rakkaussuhteiden sävyttämä elämä vei laulajan slummeista parrasvaloihin, ja uran varrella syntyivät ikoniset kappaleet kuten La vie en rose, Non, je ne regrette rien, La foule sekä Padam padam. Esityksessä Piafin lauluja tulkitsee maailmanlaajuisesti ylistetty, upeaääninen ranskalaislaulaja Nathalie Lermitte.

Piaf! The Show on kiertänyt maailmalla vuodesta 2015 asti, ja sen on nähnyt jo yli miljoona ihmistä. Show'ta on esitetty yli 50 maassa yli 600 kertaa. Esitys on muun muassa myynyt loppuun Carnegie Hallin New Yorkissa ja Olympia-teatterin Pariisissa. Kyseessä on tämän vuosikymmenen menestynein ranskalaisshow.

Gil Marsallan suunnitteleman ja luotsaaman tuotannon syyskiertue vierailee nytkin muun muassa Meksikossa, Kiinassa sekä Yhdysvalloissa ennen saapumistaan Suomeen joulukuussa.