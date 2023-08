Kaj Stenvallin näyttelyllä lähes 37 000 kävijää – Sodan kasvot esillä Taiteen talossa vielä sunnuntaihin asti

Kaj StenvallinSodan kasvot -näyttely on kerännyt Taiteen taloon jo lähes 37 000 kävijää.

– Aika uskomattomalta tuntuu, että tässä pisteessä ollaan. Jono on päivittäinen ilmiö ennen kello yhtätoista, kertoo Taiteen talon toimitusjohtaja Jere Pensikkala.

Kesäkuussa avautunut näyttely on avoinna viimeistä viikonloppua.

– Kävijöitä on ollut noin sata tunnissa läpi kesän, ja tällä viikolla vieläkin enemmän.

Sodanvastaisessa näyttelyssä on esillä 122 Stenvallin maalausta, joista suurin osa kytkeytyy Venäjän hyökkäyssotaan. Pensikkalan mukaan moni kävijöistä on halunnut nähdä näyttelyn toisen kerran, koska teosten määrä on niin suuri.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Stenvall kiinnostui Vladimir Putinin hahmosta jo Krimin valtauksen aikaan vuonna 2014. Venäjän hyökkäyksen alkaessa helmikuussa 2022 hän ryhtyi tekemään maalauksia, jotka kommentoivat sotaa ja siihen liittyviä henkilöitä. Alkuvaiheessa teoksia syntyi jopa useita viikossa.

Taiteen talo on viime vuoden keväällä avautunut kulttuurikeskus, joka sijaitsee Turun Vanhassakaupungissa osoitteessa Nunnankatu 4. Näyttely on avoinna sunnuntaihin 6. elokuuta asti.

Lue lisää: Kaj Stenvallin odotetussa näyttelyssä peräti 122 teosta – Putin-maalausten toivotaan keräävän kymmeniätuhansia kävijöitä

Poliisi teki riskianalyysin Kaj Stenvallin Putin-maalausten näyttelystä: "Maailmantilanne on mikä on"