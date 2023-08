Presidentti Koiviston elämää ja suhdetta kotikaupunkiinsa luotaava Meijä Manu -valokuvanäyttely esittelee ennen julkaisemattomia kuvia

Turkulaislähtöisen presidentin Mauno Koiviston (1923–2017) syntymästä on tänä vuonna kulunut 100 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi pystytetyn valokuvanäyttelyn avajaisia vietetään Turussa Vanhalla Suurtorilla keskiviikkona 9. päivä elokuuta kello 17. Tapahtuma on avoinna kaikille ja näyttely on nähtävillä elokuun ajan.

Ulkotiloissa esillä olevat valokuvat kertovat elämästä ja suhteesta synnyinkaupunkiinsa.

Avajaisissa kuullaan puheenvuoro muun muassa Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Maaskolalta sekä Turkuseuran toiminnanjohtaja Kati Leskiseltä. Avajaisten juhlavieraaksi paikalle saapuu Mauno Koiviston tytär Assi Koivisto-Allonen. Musiikkiesityksistä vastaa Mieskuoro Naskalit, johon Koivisto itsekin kuului aikoinaan.

Näyttelyn valokuvat on koottu useista julkisista ja yksityisistä arkistoista. Kuvien joukossa on myös ennen julkaisemattomia valokuvia.

– Halusimme keskittyä Koiviston suhteeseen synnyinkaupunkiinsa ja poimia joukkoon mahdollisimman paljon valokuvia, jotka olisivat myös otettu Turussa, kertoo tiedotteessa näyttelyn koonnista vastannut Turkuseuran projektityöntekijä Aleksi Kauppinen.

