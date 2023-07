Coldplay jatkaa ennätysten rikkomista: Helsinkiin vielä neljäskin keikka

Ensi kesänä ensimmäistä kertaa Suomessa esiintyvä Coldplay jatkaa ennätysten rikkomista. Valtavan kysynnän vuoksi yhtyeen Music Of The Spheres -maailmankiertueelle Helsingin Olympiastadionilla on lisätty neljäs keikkapäivä lauantaille 27. heinäkuuta 2024.

Neljällä perättäisellä konsertilla Coldplay rikkoo kirkkaasti Helsingin Olympiastadionin ennätyksiä: aiemmin perättäisiä konsertteja Olympiastadionilla on ollut vain kaksi.

Coldplay aloitti Music Of The Spheres -maailmankiertueensa maaliskuussa 2022 ja on sen jälkeen myynyt yli 7,5 miljoona lippua, mikä on enemmän kuin mikään muu kiertue viimeisen kahden vuoden aikana.