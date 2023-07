Viihdemusiikin kultakauden viimeinen elossa ollut tähti Tony Bennett on kuollut. Konkari kuoli 96-vuotiaana New Yorkissa perjantaina, kertoivat tiedotusvälineet.

Bennettin poismenon myötä Yhdysvaltain niin kutsuttujen croonereiden aika on ohi. Tyylin edustajat käyttivät pehmeää ja tunteellista laulutapaa, jonka mikrofonien kehitys teki mahdolliseksi.

Bennett, oikealta nimeltään Anthony Benedetto, oli kuitenkin monipuolinen vokalisti. Hän oli kotonaan myös jazz-solistina.

Laulajan seitsemän vuosikymmenen mittaisen uran huippuvuodet osuivat 1950- ja 1960-luvuille. Hän kuitenkin löysi uutta nuorta yleisöä tyyliään muuttamatta etenkin 1990-luvulla.

Frank Sinatraan usein verratun Bennettin keskeisiin hitteihin lukeutuivat Stranger in Paradise ja I Left My Heart in San Francisco.

Uran kruunuksi 88-vuotiaasta Bennettistä tuli vuonna 2014 kaikkien aikojen vanhin artisti, joka on noussut Yhdysvaltain albumilistan ykköseksi. Kärkisijan toi hänen Lady Gagan kanssa tekemänsä kokoelma duettoja.