Käärijä nousee myös Aura Festin lavalle, Portion Boysin esiintyminen peruuntui – Kupittaanpuistossa järjestettävän kaupunkifestivaalin ohjelma valmis

Käärijä nähdään elokuussa kaupunkifestivaali Aura Festin lavalla. Rap-artisti avaa kaksipäiväisen tapahtuman perjantaina 11. elokuuta, festivaali tiedottaa.

Käärijä edusti Suomea Euroviisuissa tämän vuoden toukokuussa Liverpoolissa Cha Cha Cha -hitillään. Hän sai kilpailun myötä paljon kansainvälistä huomiota. Syksyllä Käärijä lähtee ensimmäistä kertaa Euroopan kiertueelle.

Turun Kupittaanpuistossa järjestettävän Aura Festin ohjelmassa esiintyy kaikkiaan neljätoista artistia. Käärijän lisäksi lavalle nousevat jo aiemmin julkaistut artistit Tiësto, Gettomasa, Isac Elliot, Sexmane, Gasellit, Cledos, Abreu, Viivi, Ege Zulu, Jambo, Ahti, Costee sekä Mikael Gabriel.

Pääesiintyjä Tiësto on hollantilainen Grammy-palkittu DJ ja tuottaja, jonka hitteihin lukeutuvat yli miljardi striimiä kerännyt The Business sekä Ava Maxin kanssa tehty The Motto. Suomessa hollantilaisartisti keikkaili viimeksi Helsingin Weekend Festivalilla vuonna 2016.

Portion Boysin esiintyminen Aura Festissä on peruuntunut festivaalin mukaan "logistisista syistä". Yhtye esiintyy Seinäjoen Solar Sound Festivalilla samana lauantaina 12. elokuuta.

Urbaanin, pop- ja edm-musiikin kaupunkifestivaali Aura Fest juhlitaan jo 13. kertaa.