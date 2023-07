Sampsa Jolma on valittu Pori Jazzin uudeksi toimitusjohtajaksi

Kauppatieteiden maisteri Sampsa Jolma, 49, on valittu Pori Jazzin uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 1. syyskuuta. Pori Jazzin nykyinen toiminnanjohtaja Kristian Vainio jää eläkkeelle vuoden lopussa.

Sampsa Jolma on Pori Jazz 66 ry:n hallituksen jäsen ja ollut radiotoimialan sekä median kanssa tekemisissä jo kohta 25 vuotta, vuodesta 1999 alkaen. Jolma on ollut paikallisradio Radio Porin toimitusjohtajana vuodesta 2007 ja kuulunut radion omistajiin 2009 lähtien. Toimitusjohtajuus päättyi sovitusti tämän vuoden keväällä.

Radio Porin ohella Jolma on ollut rakentamassa paikallisradioiden verkostoa Suomeen. Mediatakojat Oy:n kautta paikallisradiokaupunkeja olivat Mikkeli, Kuopio, Jyväskylä ja Turku. Sampsa Jolma oli yhdessä Sanoma Oy:n kanssa rakentamassa myös Helmiradion ja Hitmixin valtakunnallisia radiokanavia. Mediatakojat Oy myytiin Bauer Medialle 2021.

Jolma on ollut mukana radiotoimialan järjestöjen luottamustehtävissä. Suomen kaupallista radiotoimialaa edustavan RadioMedian hallitusta hän johti yli 6 vuotta. Jolma kuului myös media-alan ja graafisen teollisuuden yritysten edunvalvontajärjestö Medialiiton hallitukseen. Näistä luottamustoimista hän luopui tämän vuoden toukokuussa.

– Perusporilaisena ja media-alan toimijana Pori Jazz on tuttu ja mieluinen tapahtuma jo vuosikymmenten ajalta. Olen ollut festivaalilla yleisönä sekä yhteistyökumppanina Radio Porin kautta. Pori Jazz on maamme musiikkifestivaalien pioneeri ja yksi musiikkimaailman tunnetuimpia brändejä. Festivaali on onnistunut kehittymään, mutta myös säilyttämään alkuperäisen ideansa alan kiristyvässä kilpailussa. Tästä kertoo myös se, että nyt on käynnissä jo 56. Pori Jazz, Sampsa Jolma kertoo tiedotteessa.