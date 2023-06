Bessin kirjoittama Ram pam pam oli viime vuoden soitetuin kotimainen kappale

Bessin kirjoittama Ram pam pam oli vuoden 2022 soitetuin kotimainen kappale, kertoo Teosto tiedotteessaan. Ram pam pam keräsi lähes 8400 soittokertaa radiossa, tv:ssä ja elävän musiikin esityksissä. Se oli myös Suomen Spotifyn ja Youtuben striimatuin ja keräsi eniten esityskorvauksia.

Vuoden kaikkien radiossa, televisiossa ja elävän musiikin esityksissä soitetuimpien kappaleiden joukossa Ram Pam Pam sijoittui neljänneksi. Soitetuin oli Ed Sheeranin Shivers. Kolmen kärkeen ylsivät myös Dua Lipan ja Elton Johnin Cold Heart (PNAU Remix) sekä Harry Stylesin As It Was.

As It Was oli myös Ylen radiokanavien soitetuin kappale.

Kotimaisista kappaleista hyvin kokonaislistalla sijoittuivat Olli Halosen esittämät Suomen kesä ja Pohjola. Ulkomailta eniten esityskorvauksia sai edelleen Jean Sibeliuksen katalogi.