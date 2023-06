Valkeavuoren kampukselle näyttävää taidetta – Kaarina sai suurimman potin, kun Taike jakoi avustuksia prosenttitaidehankkeille ympäri maata

Valkeavuoren kampukselle Kaarinaan on luvassa näyttävää julkista taidetta. Kaarinan kaupunki aikoo hankkia teoksia sekä koulutaloon että ulkotiloihin.

Kaarina sai suurimman 75 000 euron avustuksen, kun Taiteen edistämiskeskus (Taike) jakoi 500 000 euroa rakentamiseen yhdistettäviin taidehankintoihin.

Taike rahoittaa yhteensä kolmeatoista prosenttitaidehanketta. Hakemuksia tuli 28. Avustuksia saivat pääosin kunnat ympäri Suomen.

Valkeavuoren kampuksenperuskivi muurattiin toukokuussa. Uudesta rakennuksesta tulee koulu runsaalle 1000 oppilaalle ja päiväkoti 90 varhaiskasvatusikäiselle lapselle. Lisäksi tiloihin tulee lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalveluja sekä uusi valmistuskeittiö.

Valkeavuoren kampuksen taidehankintojen kokonaisbudjetti on 303 000 euroa. Hankintaan liittyvä kilpailu- ja luonnosvaihe alkaa syksyllä. Teosten on määrä olla valmiina vuoden 2025 loppuun mennessä.

– Kaarinassa on poikkeuksellisen hyvää sitoutumista prosenttiperiaatteen mukaiseen toimintaan, kehuu Taiken johtaja Henri Terho.

– Siellä on tunnistettu taideasiantuntijatehtävä, koordinaattorin rooli, joka tarvitaan jotta vaativat hankkeet saadaan läpi. Kaarinassa on myös kiinnostavia näytteitä taiteen toteutuksista, Terho sanoo ja mainitsee esimerkkeinä Kaarina-talon ja Hovirinnan koulun.

Taiken nyt jakamat avustukset on tarkoitettu prosenttiperiaatteen mukaisten taideteosten kustannuksiin. Kohteiden pitää liittyä uudis-, korjaus- tai infrarakentamiseen, ja avustuksella voi kattaa enintään 50 prosenttia hankkeen kustannuksista.

Turussa avustusta sai TVT Asunnot Oy, jolle myönnettiin 35 000 euroa julkisen taideteoksen toteuttamiseen uudisrakennushankkeen yhteydessä Mäntymäessä. Uudenkaupungin monitoimitalo Wintterin teosten toteuttamiseen Taike myönsi 60 000 euroa.

75 000 euron avustuksen sai Kaarinan lisäksi Nokian kaupunki, joka käyttää summan kaupungin taidekokoelmaan kuuluvan Nancy Holtin Up and Under -teoksen peruskunnostukseen.

Holtin teos on yksi ympäristötaiteen merkkiteoksista Suomessa. Teos kattaa 5,7 hehtaarin alueen, joka toimii samalla sekä taideteoksena että retkeily- ja virkistysalueena.