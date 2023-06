Turussakin nähdyn suomalaistaiteilijan teos on valittu Euroopan merkittävimmän valokuvafestivaalin tunnuskuvaksi

Valokuvaaja Emma Sarpaniemen teoksia on esillä Euroopan merkittävimmän valokuvafestivaalin Rencontres d’Arlesin päänäyttelyssä Ranskassa tänä kesänä. Sarpaniemen valokuva Self-portrait as Cindy (2022) on myös festivaalin tunnuskuva.

Sarpaniemen teoksia on nähty myös Turussa viime vuosina: hänen valokuviaan oli mukana Wäinö Aaltosen museon Spektri-näyttelyssä talvella 2022. Maaliskuussa 2023 Sarpaniemen myös Ranskassa nähtävä teossarja Two Ways to Carry a Cauliflower oli esillä Turun taidehallissa.

Muita näyttelyyn kutsuttuja suomalaistaiteilijoita ovat Lada Suomenrinne, Raakel Kuukka ja Yeboyah. Suomalaiset taiteilijat ovat mukana Søsterskap – Sisaruus -nimisessä näyttelyssä, jossa tarkastellaan pohjoismaisen hyvinvointivaltion nousua ja laskua feministisestä näkökulmasta.

Rencontres d'Arles on Arlesiin, Etelä-Ranskaan sijoittuva vuonna 1970 perustettu valokuvafestivaali, jossa vierailee vuosittain yli 100 000 kävijää.

Heinäkuusta syyskuun loppuun esillä oleva näyttely on jo ennen avautumistaan herättänyt suurta kiinnostusta ranskalaisissa medioissa.