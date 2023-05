Vielä ehdit nähdä nämä näyttelyt: Yli satavuotias asunto täynnä taidetta, haamujen tanssi ja juoksevan hunajan lumo

Eeva-Maija Pulkkinen ja Iona Roisin kuratoivat kunnianhimoisen näyttelyn tyhjään, yli sata vuotta vanhaan puutaloasuntoon Vuorikadulle. Esillä on teoksia peräti 21 taiteilijalta, joiden joukossa ovat gibraltarilainen elokuvantekijä Nina Danino (s. 1955), performanssitaiteen uranuurtaja Inari Virmakoski (s.1941) ja B-galleriassakin parhaillaan esittäytyvä Isto Rahkila (s. 1998). Kokeellisten teosten ja kukkatapettien liitto on kokemisen arvoinen.

Their room washed with hot light, Vuorikatu 8b, 2. krs., 28.5. asti. Ke–su 11–18. Nina Daninon elokuva I Die of Sadness Crying For You (70 min) esitetään päivittäin klo 11.30, 13.30 ja 16.30.

Taitava pelkistäjä

Turkulaissyntyisen Miina Laineen (s. 1975) mietteliäät, taidokkaasti pelkistetyt monotypiat varastoivat aikaa ja liikettä. Monotypian teokset tehdään maalaamalla ja piirtämällä. Tekniikassa hyödynnetään myös laatan pintaan jääneitä jälkiä, "haamuja", jotka elävät seuraavassa vedoksessa. Jatkumoon ja kiertokulkuun viittaa myös teossarjan nimi Yhden suhde toiseen.

Miina Laine: Yhden suhde toiseen. Galleria Joella (Läntinen Rantakatu 21) 28.5. asti. Ti–pe 12–18, la–su 12–16.

Hunajan ylimaallisuus

Iranilaissyntyinen Parsa Kamehkhosh (s. 1985) on Helsingissä asuva, Aalto-yliopistosta valmistunut taiteilija. Titanikissa hänen päämateriaalinsa on juokseva hunaja, jota Kamehkhosh videoteoksissaan käyttää odottamattomiin tarkoituksiin. Arkisuus ja rituaalisuus yhdistyvät, kun hunaja valuu kehysten alta lattialle tai haudataan multaan ja lumen alle.

Parsa Kamehkhosh: Unwordable (Honey edition). Titanik (Itäinen Rantakatu 8) 28.5. asti. Ti–pe 12–18, la–su 12–16.