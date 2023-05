Laulaja Tina Turner on kuollut

Rockin kuningattarenakin tunnettu laulajatähti Tina Turner on kuollut 83 vuoden iässä. Laulajatähden tiedottaja vahtisti asian keskiviikkoiltana Suomen aikaa, kertovat useat kansainväliset tiedotusvälineet.

Syntymänimeltään Anna Mae Bullock syntyi Yhdysvalloissa vuonna 1939, mutta oli Sveitsin kansalainen. Hän menehtyi kotonaan Sveitsissä.

Tähdellä oli lukuisia jättihittejä, joista tunnetuimpia (Simply) The Best, Private Dancer ja What's Love Got to Do with It. Tina Turner nousi julkisuuteen jo 1960-luvulla esiintyessään aviomiehensä Ike Turnerin rinnalla. Kaksikon suurin yhteinen hitti oli kappale River Deep, Mountain High. Tina Turnerin elämäntarina on ollut esillä vuosien varrella niin mediassa, valkokankaalla kuin teatterilavallakin.