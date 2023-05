Euroviisujen finaalilähetystä seurasi Yle TV1:n lauantai-illassa keskimäärin 1,7 miljoonaa katsojaa, tiedottaa Yle. Yhteensä lähetys tavoitti illan mittaan lähes 2,8 miljoonaa katsojaa, ja Yle Areenassa ja Ylen verkkosivuilla finaalilähetys keräsi yli 800 000 käynnistystä.

Myös tiistainen semifinaalilähetys oli Ylen mukaan yleisömenestys: sitäkin seurasi keskimäärin 1,2 miljoonaa suomalaista.

– Käärijä on todella villinnyt suomalaiset kevään aikana, ja ilmiö on ollut ainutkertainen. Viisut ovat olleet kaikkien huulilla. On suuri ilo nähdä, miten positiivisuus ja musiikki yhdistävät ihmisiä. Euroviisulähetysten katsojaluvut vain vahvistavat tätä viestiä, Ylen Euroviisujen päätuottaja Anssi Autio kommentoi tiedotteessa.

Käärijä voitti eurooppalaiset puolelleen ylivoimaisesti kerätessään yleisöpisteiden jättipotin, 376 pistettä. Voiton vienyt Ruotsin Loreen keräsi yleisöääniä kaikkiaan 243, mutta ei saanut yleisöpisteitä Suomesta. Suomalaisyleisö äänesti innokkaimmin Norjan edustaja Alessandra Meleä, joka keräsi kolmanneksi suurimman potin yleisöäänissä, kaikkiaan 216.

Suomalaisyleisöltä pisteitä saivat myös Tsekki, Australia, Slovenia, Viro, Saksa, Kroatia, Moldova, Itävalta ja Sveitsi.

Ylen toimitusjohtajan Merja Ylä-Anttilan mukaan Yle onnistui tehtävässään luoda suomalaisia yhdistäviä kokemuksia Käärijän kanssa.

– Hän on valloittanut suomalaisten sydämet ja koko Suomi on ollut ennennäkemättömällä tavalla mukana Käärijä-ilmiössä. UMK ja Euroviisut ovat koko yhtiön yhteinen ponnistus, josta olen valtavan iloinen ja ylpeä, Ylä-Anttila kehuu tiedotteessa.

Ylen mukaan yhä vain suuremmaksi kansanjuhlaksi noussut UMK kasvaa vuonna 2024 edelleen. Kisa Euroviisuedustajan paikasta käydään taas avoimena kilpailuna. Kisaa käynnistellään tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin, sillä kappaleensa voi ilmoittaa kisaan jo elokuussa.