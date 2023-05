Hirvensalon Life on a Leaf -talon ensimmäinen residenssitaiteilija on valittu

Life on a Leaf -talon ensimmäinen residenssitaiteilija on Aaro Murphy. Hän työskentelee talossa kahden kuukauden ajan toukokuun alusta kesäkuun loppuun.

Lehtitaloksi kutsuttu Life on a Leaf on kuvataiteilija Jan-Erik Anderssonin ja arkkitehti Erkki Pitkärannan suunnittelema lehden muotoinen kokonaistaideteos Turun Hirvensalossa. Se siirtyi residenssikäyttöön alkuvuodesta 2023.

Aaro Murphy on suomalainen kuvataiteilija. Hän työskentelee monialaisesti äänen, videon ja tuoksujen parissa luoden aikasidonnaisia veistoksia ja installaatioita, jotka kyseenalaistavat rajoja orgaanisen ja synteettisen välillä.

Murphyllä on residenssin aikana 5.5.–23.6.2023 näyttely Turun taidehallissa, minkä lisäksi hän työstää talossa uutta materiaalia.

Ensimmäisen residenssijakson haku oli avoinna alkuvuodesta 2023. Residenssitaiteilijoiksi ensimmäisessä haussa alkuvuonna 2023 haki kahdeksan tutkijaa ja taiteilijaa. Talossa työskentelevät taiteilijat ja tutkijat valitsee Life on a Leaf ry:n nimeämä asiantuntijatiimi.

Lehtitalon residenssi on tarkoitettu suomalaisille tai kansainvälisille taiteilijoille ja tutkijoille, joiden työ keskittyy kaupunkitiloihin tai rakennettuun ympäristöön. Taiteilijoiden tulee toimia alalla, tutkijoilla tulee olla tohtorin tutkinto. Taloon valitaan yksi taiteilija tai tutkija tai pariskunta kerrallaan. Lyhyin vierailujakso on kaksi kuukautta, pisin 12 kuukautta.

– Lehtitalo on ainutlaatuinen paikka tutkia, ajatella, ideoida, valmistella ja luoda taidetta ja tiedettä. Erityislaatuinen kohde inspiroi toivottavasti useita erilaisia näkökulmia edustavia taiteilijoita ja tutkijoita, Life on a Leaf -yhdistyksen puheenjohtaja Sampo Ruoppila sanoo tiedotteessa.

Taiteilijaresidenssin lisäksi talossa järjestetään edelleen kokouksia, tapahtumia ja opastettuja kierroksia. Näistä on sovittu ja sovitaan etukäteen residenssitaiteilijan kanssa.

Vuonna 2009 valmistunut talo oli osa Anderssonin kuvataiteen tohtorintyötä Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Talo ja sen rakenteet sisältävät kymmeniä koti- ja ulkomaisten taiteilijoiden teoksia, jotka on valmistettu tilauksesta taloa rakennettaessa.

Life on a Leaf -talo on ennen residenssiä toiminut Jan-Erik Anderssonin ja hänen perheensä kotina. Andersson muutti tänä keväänä samaan pihapiiriin valmistuneeseen kuusikulmaiseen Kuusi-o-taloon. Andersson on suunnitellut myös sen yhdessä arkkitehti Erkki Pitkärannan kanssa.