TS Kirja -klubilla torstaina vierailevan Satu Rämön menestyskirja Hildur saa kantaesityksensä Turun kaupunginteatterissa

Satu Rämön Islantiin sijoittuva dekkarikirjasarja on kansainvälinen menestys, jonka filmatisointioikeuksista käytiin kilpailua. Näytelmäoikeudet Hildurin tarinaan nappasi ensimmäisenä Turun kaupunginteatteri, jossa Anne Rautiaisen ohjaama kantaesitys nähdään syksyllä 2024. Näytelmän lavastaa päänäyttämölle islantilainen Börkur Jónsson.

Hildur-dekkarisarjan ensimmäinen osa Hildur ilmestyi kesällä 2022 ja nostatti suoranaisen Islanti-buumin antoisilla maisemien ja saaren erityispiirteiden kuvauksillaan. WSOY:n kustantaman trilogian ensimmäinen osa poiki useita käännössopimuksia ja voitti palkintoja ja sitä myytiin kymmenessä kuukaudessa 100 000 kappaletta. Maaliskuussa 2023 ilmestyi sarjan toinen osa Rósa & Björk. Trilogia täydentyy marraskuussa, kun sarjan kolmas osa Jakob ilmestyy. Näyttämöversion Turun kaupunginteatteriin sovittaa kahden ensimmäisen romaanin pohjalta näytelmäkirjailija-dramaturgi Satu Rasila.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tarinan keskushenkilö on islantilainen rikospoliisi Hildur Rúnarsdottir, jonka taustalla kummittelee trauma kadonneista kaksoissisarista ja onnettomuudessa kuolleista vanhemmista. Hän saa työparikseen suomalaisen poliisiopiskelija Jakob Johanssonin ja pian kaksikko joutuu keskelle murhien sarjaa. Kadonneiden lasten yksikölle on jälleen töitä harvaan asutulla saarella.

– Hildur on todella kiinnostava henkilö, fyysinen ja intuitiivinen, vahva ja herkkä. Rikosetsivä, jolla on oma syvä trauma. Tarinassa Hildur ja Islanti ovat kuin samaa luontoa; kumpaankin liittyen kaiken karuus on myös kauneutta, ja jonkinlainen mystisyys on läsnä koko ajan, näytelmäsovitusta työstävä Rasila kertoo tiedotteessa.

Näytelmän osalta tehdään Pohjoismaista yhteistyötä, sillä ohjaaja Anne Rautiaisen työryhmässä on mukana kansainvälistä uraa tehnyt, palkittu islantilaislavastaja Börkur Jónsson. Kirjailija Satu Rämö on innoissaan romaanisarjansa matkasta teatteriin.

– Olen mielettömän otettu ja iloinen tästä näyttämösovituksesta. Upeaa nähdä teatterin ammattilaisten tulkinta Hildurin maailmasta. Olen kokenut useita upeita teatterielämyksiä Turun kaupunginteatterissa, joten se, että aikanaan pääsen katsomaan sinne Hilduria, tuntuu ainutlaatuiselta seikkailulta.

Satu Rämö vierailee torstaina 11. toukokuuta kello 17 TS Kirja -klubilla Turun kaupunginteatterissa. Toisena vieraana on Anneli Kanto. Tilaisuus on maksuton, ja haastattelijoina toimivat tuttuun tapaan Turun Sanomien kulttuurin ja lukemiston päällikkö Tuomo Karhu ja kirjailija, opettaja Niina Repo Turun yliopistosta.