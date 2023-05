Turun musiikkitalo Fuugaan etsitään taidetta kilpailun kautta

Turun tulevaan musiikkitalo Fuugan sisätiloihin etsitään taidetta kansallisen avoimen taidekilpailun kautta. Taidehanke käynnistyi helmikuussa ulkotiloihin sijoittuvan taidekokonaisuuden suunnittelijahaulla ja jatkuu nyt sisätiloihin sijoittuvan taiteen kilpailulla, joka on suunnattu kaikille Suomessa toimiville taiteilijoille ja työryhmille. Avoimen taidekilpailun kautta haetaan teosehdotuksia erityisesti rakennuksen päälämpiöön ja muusikoiden lämpiöön. Kilpailuun lähetetyt teosehdotukset arvioidaan nimettöminä, jolloin myös toteutettavaksi valittavan teoksen esittäjä tiedetään vasta tulosten varmistumisen jälkeen. Kilpailussa jaetaan kolme palkintoa, jotka ovat yhteisarvoltaan 14 000 euroa. Kilpailu avautuu 3.toukokuuta kello yhdeksältä Fuugan verkkosivulla. Kilpailu päättyy 8.lokakuuta.

Taidekilpailun kohteena olevan taideteoksen tai teoskokonaisuuden ensisijainen sijoituspaikka on rakennuksen 2. kerroksessa sijaitsevan päälämpiön ilmatila. Taiteilijat voivat ehdottaa myös muita vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja. Musiikkitalon taidehankkeen teemoja ovat äänet, veden liikkeet, kaiut ja heijastukset sekä vihertaide. Lämpiötiloihin sijoittuva taidekokonaisuus tulee olla valmiina alkuvuodesta 2026. Kilpailuteoksen toteutukseen on varattu 205 000 euroa, jonka lisäksi mahdollisiin valaisukustannuksiin on varattu erillinen 32 500 euron määräraha.