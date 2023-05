Turkulainen Susanna Airaksinen valittiin KOM-teatterin johtajaksi – "Tunnen nousevani jättiläisten olkapäille"

Teatteriohjaaja ja dramaturgi Susanna Airaksinen (TaM) aloittaa KOM-teatterin johtajana 1.1.2024 nykyisen johtajan Lauri Maijalan siirtyessä Lahden kaupunginteatterin johtajaksi.

Airaksinen on palkittu ohjaaja, kirjoittaja ja dramaturgi, jonka töitä on nähty muun muassa Åbo Svenska Teaterissa (Dracula) ja Turun Kaupunginteatterissa (Neljäntienristeys).

– Tunnen nousevani jättiläisten olkapäille aloittaessani työn KOM-teatterin johtajana, Airaksinen toteaa tiedotteessa.

Helsinkiläinen KOM-teatteri on syntynyt palosta vaikuttaa yhteiskuntaan ja tehdä taiteellisesti kunnianhimoista teatteria.

Lähitulevaisuudessa ohjelmistossa on luvassa uusia kotimaisia tekstejä ja vierailevia ohjaajia.

– KOMilla on oma uskollinen yleisönsä. Odotan kovasti sen kohtaamista. Jo tavoitettujen katsojien lisäksi haluan miettiä, keitä muita tähän porukkaan voisikaan vielä liittyä. Se on tärkeä pohdinta, sillä yleisöllehän me teatteria teemme, Airaksinen sanoo.