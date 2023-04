Onni Kivipelto on The Voice of Finland -voittaja

Turun Logomossa järjestetyn The Voice of Finlandin voiton vei Toni Wirtasen ja Sipe Santapukin tiimissä kilpaillut alajärveläinen 19-vuotias Onni Kivipelto. Kivipelto sai sai 41 prosenttia annetuista äänistä. Toiseksi sijoittui Anna Puun tiimin Eemeli Nissi, joka sai 26 prosenttia äänistä. Kolmanneksi tuli Elastisen joukkueen Timmy Tattari 19 prosentilla. Neljänneksi ääntenlaskussa sijoittui Maija Vilkkumaan tiimin turkulainen Emmi Saunders 14 prosentin äänisaaliilla.

Finaalilähetyksessä kaikilta finalisteilta kuultiin kaksi kappaletta. Onni esitti finaalissa Edu Kettusen Lentäjän pojan ja Foreignerin klassikkohitin I Wanna Know What Love Is.

Finaalissa vain yleisöäänet ratkaisivat, sillä tähtivalmentajilla ei ollut viimeisessä jaksossa enää äänivaltaa.

