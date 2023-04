Iida Rauman Hävitys sai EU:n kirjallisuuspalkinnon kunniamaininnan

Kirjailija Iida Rauman Finlandia-palkittu romaani Hävitys – tapauskertomus sai perjantaina EU:n kirjallisuuspalkinnon kunniamaininnan.

Voiton vei kroatialaisen Martina Vidaicin romaani Stjenice (Luteet).

Rauman lisäksi kunniamaininnan saivat teoksillaan kyproslainen Hari N. Spanou, virolainen Tonis Tootsen, ranskalainen Maud Simonnot ja kosovolainen Ag Apolloni.

Vuonna 2009 aloitetun Euroopan unionin kirjallisuuspalkinnon tavoitteena on antaa vuosittainen tunnustus Euroopan parhaille nouseville fiktiokyvyille ja edistää kirjallisuuden kiertoa Euroopan sisällä. Kilpailu on avoin kaikille Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuville maille, joita on tällä hetkellä 41. Maat osallistuvat kisaan omilla ehdokkaillaan kolmen vuoden sykleissä.