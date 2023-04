Näe nämä näyttelyt viikonloppuna: Muotoaan muuttava peilitalo, taiteilijan arvoitukselliset kissat ja rituaali Ahvenanmaan kallioilla

Peilitalon illusionisti

Vuoden nuoreksi taiteilijaksi vuonna 2017 valittu Tiina Pyykkinen (s. 1983) tunnetaan hologrammimaisista maalauksista, jotka hämäävät näköaistia. Tummakiiltoisten, kerroksellisten maalausten pohjalta voi erottaa kuva-aiheen, kuten huonekaluja, sisä- tai ulkotilan. Muisti ja aika ovat läsnä teoksissa, jotka heräävät eloon katsojan liikkuessa niiden äärellä. Studiossa nähdään Mustafa Malukan (s. 1976) uusia muotokuvia.

Tiina Pyykkinen: The Room That Lost Its Shape. Makasiini Contemporary (Tuomiokirkonkatu 6). Avajaiset 28.4. klo 17–19. Esillä 4.6. asti ti–pe klo 11–18, la–su 12–16.

Nayab Ikramin ensimmäinen museonäyttely

Ahvenanmaalla syntynyt, Turussa asuva Nayab Ikram (s. 1992) esittäytyy Sibelius-museossa monipuolisena taiteilijana. Installaatioissaan hän käyttää niin ääntä, tekstiä kuin lasia. Ahvenanmaan kallioilla kuvattu videoteos Perhe (2022) näyttää hiustenpesurituaalin ja on samalla perhepotretti, joka kunnioittaa taiteilijan pakistanilaisia juuria.

Nayab Ikram: Waves of Waves. Sibelius-museo (Piispankatu 17) 3.9. asti. Ke–su 11–16.

Vahva väripaletti

Rauha Mäkilän (s. 1980) maalausten pääosassa on milloin naamiaisasuinen lapsi tai loikoileva kissa, milloin verkkareissa maalaava nainen. Vahvat väriyhdistelmät ovat yhtä tuoreita kuin Mäkilän tapa käsitellä taiteilijuutta ja taidemaailmaa. Suuret värikentät rakentavat teoksiin sisäisiä, arvoituksellisia tiloja.

Rauha Mäkilä: Momo. Ars Nova (Itäinen Rantakatu 4–6) 17.9. asti. Ti–su 11–18.