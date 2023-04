Tältä näyttää idän henkisyys Suomen taiteessa – turkulaisen Nina Kokkisen tutkimukseen perustuva näyttely avautuu Villa Gyllenbergissä

Turkulainen taiteen- ja uskonnontutkija Nina Kokkinen on jälleen kuratoinut näyttelyn Helsingin Villa Gyllenbergiin. Kokkisen tutkimukseen perustuva Idän henkisyys -näyttely avautuu Kuusisaaressa keskiviikkona 26. huhtikuuta.

Näyttely tarkastelee nimensä mukaisesti idän henkisyyttä Suomen taiteessa 1800-luvulta nykypäivään. Esillä on teoksia yli kahdeltakymmeneltä taiteilijalta, kuten Wäinö Aaltoselta, Akseli Gallen-Kallelalta, Ilona Harimalta, Anitra Lucanderilta, J.O. Mallanderilta ja Jan Kenneth Weckmanilta.

Idän uskonnot ovat innoittaneet taiteilijoita keräilemään, matkustamaan ja etsimään uusia näkökulmia ilmaisuunsa.

– On ajateltu, että idästä löytyy tosi henkisyys ja universaalin totuuden pohja. Taiteilijat ovat tuoneet matkoilta vaikkapa buddhan kuvia ja sijoittaneet niitä asetelmiinsa, Nina Kokkinen kertoo.

J. O. Mallanderin teos Wang on nimetty buddhalaisen rituaalin mukaan, ja Silja Rantasen maalaussarja ammentaa tantran kuvaperinteestä. Aaltoselta esillä on veistos Intialainen sinchi (1952), joka on pyhän miehen kasvokuva.

Näyttely valottaa myös idän henkisyyden vaikutusta 1900-luvun alun tanssitaiteeseen.

– Ennen puhuttiin vain idän viisaista miehistä, mutta nyt esiin nousevat myös naistanssijat, joiden tanssissa on läsnä jumalallinen ulottuvuus. Orientalistinen tanssi ja jooga kietoutuvat toisiinsa, Kokkinen kertoo.

Tanssin ja joogan vaikutus näkyvät vaikkapa Ester Heleniuksen ja Venny Soldan-Brofeldtin töissä.

Kuvataiteen rinnalla näyttelyssä on esillä historiallista valokuva-aineistoa ja muun muassa C. G. Mannerheimin ja Akseli Gallen-Kallelan keräämää uskonnollista esineistöä.

Idästä ammentavan taiteen historiaan kietoutuu Kokkisen mukaan "ongelmallisia vastakkainasetteluja ja valtasuhteita", mutta myös aitoa halua ymmärtää ja oppia toisista kulttuureista.

Nina Kokkinen on esoteeriseen henkisyyteen perehtynyt filosofian tohtori, joka työskentelee tutkijatohtorina Donner-instituutissa Turussa. Hänen väitöskirjansa käsitteli esoteerisuutta Akseli Gallen-Kallelan, Pekka Halosen sekä Hugo Simbergin taiteessa. Parhaillaan hän kirjoittaa idän henkisyyteen liittyvää tietokirjaa.

Villa Gyllenberg on yksityinen, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön omistama taide- ja kotimuseo. Ane Gyllenberg (1891–1977) tunnettiin kauppaneuvoksena ja pankkiirina, joka keräsi taidetta puolisonsa Signen (1895–1977) kanssa. Kristitty pariskunta oli kiinnostunut muun muassa teosofiasta ja antroposofiasta, ja henkisyys näkyi heidän taidevalinnoissaan.

Vuonna 2020 Kokkinen kuratoi Villa Gyllenbergiin Salatun tiedon tie -näyttelyn, josta tuli yleisömenestys.

Idän henkisyys. Villa Gyllenberg (Kuusisaarenpolku 11, Helsinki) 26.4.–13.8.

