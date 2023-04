Kiitos kirjasta -palkinto myönnettiin Maria Turtschaninoffille kirjasta Suomaa

Kiitos kirjasta -palkinto myönnetään tänä vuonna Maria Turtschaninoffille kirjasta Suomaa (Arvejord).

Kiitos kirjasta -mitali ja kunniakirja luovutettiin Turtschaninoffille Kirjan ja ruusun päivänä sunnuntaina 23.4. Keskuskirjasto Oodissa, Helsingissä järjestetyssä palkinnonjakotilaisuudessa. Palkinnon jakavat vuosittain Kirjakauppaliitto ry, Libro ry ja Suomen kirjastoseura ry.

Suomaa kuvailee ihmiskohtaloita halki sukupolvien, 1600-luvulta nykypäivään, saman suvun mailla luonnon äärellä. Episodiromaanissa vaihdellaan taidokkaasti näkökulmia, ja suomalainen mytologia sekä ihmisen suhde luontoon kulkee kerronnan rinnalla tarinaan istutettuna.

”Turtschaninoff osaa ihmeellisellä tavalla rakentaa uniikkeja henkilöhahmoja, vaikka he vierailevatkin kirjassa vain yhden luvun verran. Suomalaisten ikiaikainen mutta nykyisin jo murenemassa oleva metsäsuhde onkin ajankohtainen ja sykähdyttävä teema. Suomaa on kaunis ja ajatuksia herättävä teos, joka on erityisen vaikuttava Turtschaninoffin ensimmäiseksi aikuisten romaaniksi", perustelee palkintolautakunta valintaansa.

Palkintolautakuntaan kuuluivat tänä vuonna puheenjohtajana Laura Mälkiä Suomen kirjastoseurasta, jäseninä Essi Löytynoja (Suomen kirjastoseura), Markus Sainio (Vuoksen kirjakauppa INFO), Anna Vesterinen (Suonenjoen kirjakauppa Kipa) sekä Anne Ahlkvist ja Outi Iivonen Libro ry:sta.

Kiitos kirjasta -palkinto on tunnustuspalkinto, joka myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 1966. Palkinto luovutetaan kotimaiselle kirjailijalle, jonka edellisenä vuonna ilmestynyt suomen- tai ruotsinkielinen kaunokirjallinen teos on ollut erityisen virikkeitä antava.