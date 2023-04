Muusikko Samuli Putrolle 15 000 euron Majaoja-palkinto – "Ei tavoittele tähteyttä eikä liehittele eliittiä"

Muusikko Samuli Putro on saanut Majaoja-säätiön myöntämän 15 000 euron palkinnon. Zen Cafe-yhtyeen laulajana uransa aloittanut Putro on jo pitkään tunnettu oman tuotantonsa säveltävänä ja sanoittavana sooloartistina.

Palkintoperustelujen mukaan Putro sanoittaa lohdullisesti aihepiirejä, jotka sijoittuvat elämän pelottaviin ja kipeisiinkin välitiloihin. "Jäljittelemättömien laulujen rytmitys tukeutuu paremminkin puhutun suomen kielen rytmeihin kuin rockin notkeaan, vähän ylimieliseenkin grooveen", raati luonnehtii.

Musiikissaan omaääninen Putro ei raadin mukaan tavoittele tähteyttä eikä liehittele eliittiä vaan haluaa puhutella aivan tavallisia arjen sankareita.

Putro esiintyy kesäkuussa Turun Linnanpuistossa Kesärauha-festivaalilla.

Majaoja-säätiö on vuonna 2000 perustettu yksityinen säätiö, jonka tarkoituksena on tukea suomalaista kulttuurielämää sen kaikissa ilmenemismuodoissa. Majaoja-palkinto on aikaisemmin jaettu muun muassa näyttelijä Kati Outiselle, kuvataiteilija Tuula Lehtiselle ja Ahaa-teatterille.