Paimion parantolan julistekilpailu ratkesi: voittajatyöt ammentavat Aallon arkkitehtuurista ja valon voimasta

Paimion parantolan julistekilpailun voittajat on valittu. Ensimmäisen palkintosijan jakavat Petri Henrikssonin Aalto Variation I ja Anna Meckin juliste nimeltä Holistic Healing.

Henrikssonin julisteen muodot, kirjaimet ja viivat jäljittelevät Aallon arkkitehtuurista ja parantolan sisätiloista löytyviä muotoja. Meckin juliste kuvaa parantavaa valoa, ilmaa ja luontoa, ja esittää valon tunteena.

Kolmannelle sijalle ylsi Rosa Aamunkoin juliste Take a seat.

Kilpailuun osallistui peräti 444 työtä Suomesta ja ulkomailta. Tehtävänä oli tulkita Aino ja Alvar Aallon näkemystä ihmisen suhteesta ympäristöönsä, arkkitehtuuriin ja muotoiluun.

Kansainvälinen julistekilpailu oli avoinna visuaalisen viestinnän suunnittelun ammattilaisille ja alan opiskelijoille helmi-maaliskuussa. Jaettu pääpalkinto on 4 000 euroa per voittaja. Kolmas palkinto on 2 000 euroa.

Palkitut ja kunniamaininnan saaneet työt ovat esillä Human Perspective -julistenäyttelyssä Paimion Parantolassa 12. toukokuuta alkaen. Näyttely on avoinna syyskuun loppuun.

Paimion parantola ja Grafia ry täyttävät tänä vuonna molemmat 90 vuotta. Kilpailun järjestivät juhlavuoden kunniaksi Paimion parantola -säätiö ja Grafia yhteistyössä Finnish Design Shopin ja So-Helsingin kanssa. Kilpailun suojelijana toimi Rafaela Seppälä.

Paimion parantola valmistui vuonna 1933 tuberkuloosiparantolaksi. Alvar ja Aino Aallon suunnittelemaa rakennusta pidetään eurooppalaisen funktionalismin keskeisenä teoksena. Nykyisin parantolan omistaa vuonna 2020 perustettu säätiö.