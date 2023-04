Tekla Inarin teos nimeltä Iida Ylämäki on valittu Vuoden valokuvataidekirjaksi – "Helposti lähestyttävä kokonaistaideteos"

Tekla Inarin teos Iida Ylämäki (Bokeh, 2022) on valittu Vuoden valokuvataidekirjaksi. Iida Ylämäki on romaanimainen kollaasi, joka kuvaa fiktiivisen päähenkilön kroonista köyhyyttä ja huojuvaa mielenterveyttä, mutta myös kauneutta ja haaveita.

Palkintoperustelujen mukaan teos on helposti lähestyttävä kokonaistaideteos, jossa on yhteiskunnallinen ja poliittinen viesti. Iida Ylämäen julkaisi kirjailija Antti Nylénin kolme vuotta toiminut kokeellinen julkaisutaideprojekti Bokeh.

Palkinnon saajan valitsi tänä vuonna kirjailija, taidehistorioitsija Anna Kortelainen. "Valokuvissa on melankolisen flanöörin oivalluksia, ihmisen, joka liikkuu paljon jalan, ympäri vuorokauden, katse usein maassa, mutta aina salavihkaa hereillä", Kortelainen luonnehtii Iida Ylämäkeä.

Ansiokkaan valokuvataidekirjan tekijälle myönnettävä palkinto on 2000 euroa. Palkinnon myöntävät Valokuvataiteilijoiden liitto ja Suomen valokuvataiteen museo.

Ehdolla olivat myös Adele Hyryn Kananjalkainen Metsästäjä Leppäkerttu, Hilla Kurjen Almost All the Flowers in My Mother's Garden (Khaos Publishing) sekä Henrik Malmströmin Älä Usko Aivan Kaikkea (Pseudo Editions).