Maija Hurmeen ja Ellen Strömbergin teokset Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuden palkintoehdokkaiksi

Maija Hurmeen lastenkirja Kaikki löytämäni viimeiset ja Ellen Strömbergin nuortenromaani Vi ska ju bara cykla förbi (suom. Mehän vain mennään siitä ohi) ovat Suomen ehdokkaat Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon saajiksi.

Hurmeen kirjoittamaa ja kuvittamaa teosta kehutaan herkäksi ja monitasoiseksi kokonaistaideteokseksi, joka rikkoo perinteistä kuvakirjakerrontaa ja tarjoaa sekä lapsille että aikuisille mahdollisuuden löytää kirjasta itsensä.

Strömbergin proosaa kuvaillaan perusteluissa säkenöivän kirkkaaksi, ja teoksen sanotaan olevan täynnä elämää ja kaipuuta. Teos oli lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkaana ja voitti viime vuonna August-palkinnon parhaasta ruotsinkielisestä lasten- ja nuortenkirjasta.

Ahvenanmaalta ehdolla on Sofia ja Amanda Chanfreaun lastenkirja Giraffens hjärta är ovanligt stort, joka on ilmestynyt suomeksi nimellä Kirahvin sydän on tavattoman suuri. Ehdokkuusperusteluissa sisarusten esikoisteosta kuvataan ajattomaksi ja elämänmyönteiseksi seikkailuksi. Kirja on palkittu lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandialla, ja se on saanut Runeberg Junior -kunniamaininnan.

Yhteensä kategoriassa on ehdolla 14 teosta. Muut teokset tulevat Tanskasta, Färsaarilta, Islannista, Grönlannista, Norjasta, Ruotsista ja saamelaiselta kielialueelta.

Voittaja ilmoitetaan Oslossa lokakuun 31. päivänä. Palkinto on 300 000 Tanskan kruunua eli noin 40 000 euroa.