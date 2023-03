Anu Laitilasta Turun ensimmäinen kulttuurijohtaja

Turun kaupunki esittää kaupungin tulevaksi kulttuurijohtajaksi Anu Laitilaa (s. 1978). Laitila työskentelee tällä hetkellä Keravan kaupungin vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialajohtajana.

Laitila on laaja-alainen taiteen ja kulttuurin johtamisen ammattilainen, kaupungin tiedotteessa luonnehditaan. Häntä esitetään virkaan työkokemuksen, koulutuksen, haastatteluiden ja soveltuvuusarvioiden perusteella.

45-vuotias Laitila on aiemmin työskennellyt niin Suomen Viro-instituutin johtajana kuin Lukukeskuksen ja Nuoren Voiman Liiton toiminnanjohtajana. Hänellä on kaksi ylempää korkeakoulututkintoa, joista viimeisin on EMBA-tutkinto brittiläisessä Henley Business Schoolissa. Hän on myös filosofian maisteri kotimaisesta kirjallisuudesta Helsingin yliopistosta.

Laitila valitsi vuoden 2015 Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-voittajan, ja hän on kääntänyt Viron kirjallisuutta.

Kulttuurijohtajan tehtävä on johtaa ja kehittää kaupungin tuottamia kulttuuripalveluita. Lisäksi kulttuurijohtaja edistää ja tukee kaupungissa harjoitettavaa muuta kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa sekä huolehtii toiminnan tuloksellisuudesta. Viranhaltija työskentelee kansliapäällikkö Tuomas Heikkisen alaisena.

– Uskon kulttuurin mahdollisuuksiin kaupungin vetovoiman, elinvoiman ja hyvinvoinnin lähteenä. Niin uskoo myös Turku, ja siksi tiemme kohtasivat, Anu Laitila sanoo tiedotteessa.

Turun kaupunginhallitus perusti kulttuurijohtajan viran tammikuussa, koska kaupungin organisaatio muuttui Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aloitettua toimintansa tämän vuoden alussa.

Kulttuurijohtajan paikkaa haki 49 henkilöä. Haastatteluun kutsuttiin anonyymin ansiovertailun perusteella kahdeksan korkeimman pisteytyksen saanutta hakijaa.

Viran kokonaispalkka on 6 700 euroa kuukaudessa, ja kelpoisuusvaatimuksena tehtävään oli soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä tehtävään soveltuva hyvä työkokemus.

Turun kaupunginhallitus käsittelee valintaesitystä maanantaina 3. huhtikuuta.

Laitilan aloitettua työnsä Turun vapaa-aikajohtajana aiemmin työskennellyt Minna Sartes siirtyy pysyvästi Turun integraatiojohtajaksi. Hänen viransijaisenaan toiminut Outi Kari-Granfors jää samaan aikaan eläkkeelle.