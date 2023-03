Sirkku Peltola, Kaija Saariaho ja Roi Vaara taiteen akateemikoiksi – uusien nimien myötä akateemikkoja on jälleen täydet yksitoista

Kolme ansioitunutta suomalaista taiteilijaa saa taiteen akateemikon arvonimen. Presidentti Sauli Niinistö myönsi akateemikon arvonimen dramaturgi Sirkku Peltolalle, säveltäjä Kaija Saariaholle ja performanssitaiteilija Roi Vaaralle.

Taiteilijat vastaanottavat arvonimen maaliskuussa Helsingissä järjestettävässä juhlatilaisuudessa.

Taiteen akateemikkoja voi olla samanaikaisesti 11. Arvonimi on elinikäinen, ja sen perusteella ei makseta palkkaa.

Muut taiteen akateemikot ovat tällä hetkellä mediataiteilija Eija-Liisa Ahtila, valokuvaaja Carl-Johan (Caj) Bremer, elokuvaohjaaja Pirjo Honkasalo, tanssitaiteilija Marjo Kuusela, arkkitehti Juha Leiviskä, kirjailija Hannu Mäkelä, tekstiili- ja muotitaiteilija Vuokko Eskolin-Nurmesniemi sekä kapellimestari Jorma Panula.

Kirsi Kunnas-Syrjän, Ralf Långbackan sekä Outi Heiskasen kuoltua akateemikkoja on ollut kahdeksan.

Arvonimet myönnetään taideneuvoston esityksen perusteella. Neuvosto perustelee Peltolan valintaa hänen mittavalla, rikkaalla ja monipuolisella urallaan yhtenä Suomen eniten esitetyistä näytelmäkirjailijoista. Hän on ohjannut esityksiä muun muassa Jyväskylän, Lahden, Kuopion ja Helsingin kaupunginteattereille, KOM-teatterille sekä Tampereen Työväen Teatterille.

Peltolan tunnetuimpia teoksia ovat Kotalan perheen sukusaagan aloittanut Suomen hevonen (2004) sekä musikaalit Suruttomat (2004), Patukkaooppera (2007) ja Tytöt 1918 (2018).

Saariahosta taideneuvosto toteaa, että hän on yksi kansainvälisesti menestyneimmistä suomalaisista taiteilijoista. Kansainvälisesti hänet tunnetaan oopperasäveltäjänä ja lajin uudistajana, jonka sävellyksiä on esitetty ja levytetty eri puolilla maailmaa.

Roi Vaarasta taideneuvosto toteaa, että hän on kansainvälisesti arvostettu performanssitaiteen pioneeri, joka on tehnyt alaa näkyväksi Suomessa 1980-luvulta alkaen. Akateemikon arvonimen myöntämistä Vaaralle perustelee se, että hän edustaa visuaalisiin taiteisiin kytkeytyvää taiteenalaa, jota ei ole ollut akateemikkokunnassa aiemmin. Vaara on tehnyt yli 500 performanssia, ja hänen taidettaan on ollut esillä yli 50 maassa.